Elf auto's in beslag genomen in Schiedam

De Belastingdienst heeft vrijdagavond in Schiedam maar liefst elf auto's in beslag genomen tijdens een grootscheepse controle in het centrum. Ook werd er 60.000 euro aan achterstallige betalingen geïnd.

De dienst werkte bij de controle samen met justitie, Douane, politie en de gemeente. Er werden in totaal 68 auto's gecontroleerd. Tientallen bestuurders gingen naar huis met een bekeuring. De politie kon zaterdag niet zeggen waarom de elf auto's in beslag genomen zijn. "Meestal gaat het om zaken als niet betaalde boetes", aldus een woordvoerster.

Een aantal mensen werd preventief gefouilleerd. De politie vond drie messen en een boksbeugel.

Naast de grote controle op straat gingen toezichthouders van de gemeente Schiedam ook langs op meerdere adressen. Ze constateerden op diverse plekken dat inschrijvingen niet klopten. In twee gevallen ging het om misstanden met uitkeringen.

Ook horecabedrijven in de omgeving kregen bezoek. Een van de ondernemers handelde illegaal in sigaretten. De Douane doet verder onderzoek. In een ander geval bleek een pand illegaal te worden bewoond. Netbeheerder Stedin constateerde bij twee woningen dat er met de stroomvoorziening was gerommeld.