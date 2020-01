Achahbar duikt op bij nummer acht van Roemenië

Na een hoopgevend begin in de Kuip vertrok Achahbar in de zomer van 2016 bij Feyenoord. Na periodes bij PEC Zwolle en NEC kwam hij in de zomer van vorig jaar zonder contract te zitten, maar begin dit seizoen dook Achahbar op bij FC Dordrecht.

Daar was hij in totaal goed voor vier doelpunten. Achahbar wist al dat hij voor het begin van de tweede seizoenshelft zou vertrekken bij Dordt, en vooral het plezier in het voetbal terug wilde vinden aan de Krommedijk. Daarna sprak hij begin deze maand al de hoop uit op een buitenlands avontuur.