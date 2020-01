Amateurvoetbal: knappe zege Barendrecht op koploper in derde divisie

BVV Barendrecht heeft zaterdag verrast, door Sparta Nijkerk met 2-1 te verslaan op De Bongerd. De koploper van de derde divisie had tot nu toe slechts één keer verloren. Via Bas Mourits en Peter de Lange kwam Barendrecht op voorsprong, om de drie punten vervolgens niet meer uit handen te geven.

Barendrecht staat zevende in de derde divisie, met 26 punten uit zeventien wedstrijden. Vier punten daarachter staat SteDoCo, op plaats tien. De ploeg uit Hoornaar leverde zaterdagmiddag ook een knappe prestatie, door in eigen huis Ermelo te verslaan, de nummer twee in de derde divisie. Charlton Vicento werd in minuut negentig bij zijn debuut meteen de matchwinner.

Tweede divisie

Wisselende resultaten voor de regioclubs in de tweede divisie. Excelsior Maassluis boekte een nipte maar verdiende zege op Jong FC Volendam. Tien minuten voor tijd stond de thuisploeg nog op achterstand tegen 'het andere Oranje', maar invaller Soufian Charraoui bezorgde Excelsior Maassluis in extremis nog drie punten.

ASWH wist niet te profiteren van de nederlaag van directe concurrent Volendam. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht verloor met 1-0 bij Spakenburg.

Hoofdklasse A

In de hoofdklasse ging er slechts één regioploeg met de drie punten vandoor. Spijkenisse boekte een belangrijke 1-0 thuiszege op FC Rijnvogels, en krijgt de ploegen boven de voorlaatste plaats daarmee dichter in het zicht. Nummer dertien Rijsoord kwam in eigen huis namelijk niet langs Sportclub Feyenoord: 2-2.

Capelle ging in eigen huis met 3-1 onderuit tegen Smitshoek, en staat op de elfde plaats in de hoofdklasse. Zwaluwen hield AZSV, nummer twee van de competitie, knap op 1-1 en doet nog volop mee om de bovenste plaatsen.