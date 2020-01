Feyenoord opent jaar met solide zege op Heerenveen: 3-1

Malacia na Feyenoord-Heerenveen (3-1): 'Merkte dat er bij Jørgensen een last van zijn schouders viel bij de 2-0'

Feyenoord is de tweede seizoenshelft begonnen met een relatief eenvoudige thuisoverwinning op Heerenveen. Dankzij een bliksemstart stonden de Rotterdammers na een klein halfuurtje spelen al op een 3-0 voorsprong.

De eerste kans van het jaar was na negen minuten meteen raak. Luis Sinisterra zorgde via een knappe omhaal voor de wonderschone openingstreffer. Feyenoord toonde zich bijzonder effectief, want ook de tweede serieuze kans leverde een treffer op. Nicolai Jørgensen rekende meteen af met de doelpuntencrisis waarmee hij 2019 uitging, door sterk de 2-0 binnen te schuiven.

De ploeg van Dick Advocaat leek op weg naar een monsterscore toen diezelfde Jørgensen nog binnen het halfuur met het achterhoofd de derde treffer binnenknikte. Het bleek uiteindelijk de laatste Rotterdamse treffer van de avond. Joey Veerman zorgde nog voor een eretreffer namens Heerenveen, maar Feyenoord kwam in de tweede helft niet meer in de problemen.

Bekijk hierboven de interviews van verslaggever Dennis van Eersel met Justin Bijlow en Tyrell Malacia.

Opstelling Feyenoord

Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Kökcü (88' Tapia); Berghuis, Jørgensen, Sinisterra (64' Larsson).