Live: Sinisterra schiet Feyenoord prachtig op voorsprong tegen Heerenveen (1-0)

Renato Tapia eerder dit seizoen in duel met Rodney Kongolo. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

De winterstop is voorbij, Feyenoord heropent de competitie zaterdagavond in de eigen Kuip. Heerenveen, op de ranglijst slechts drie punten achter de Rotterdammers, komt op bezoek bij de ploeg van Dick Advocaat. Uiteraard mis je niets van dat duel via Radio Rijnmond.