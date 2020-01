Vrachtwagenchauffeur aangehouden voor ravage in Beneluxtunnel

De trucker die zaterdagochtend een ravage aanrichtte in de Beneluxtunnel is aangehouden. "Hij zal aangesproken worden op de schade en ook opdraaien voor een vergoeding", zegt Maurijn van Witsen van Rijkswaterstaat.

"Rond 09:30 uur is hier een te hoge vrachtwagen doorgereden die ook door ons systeem is gedetecteerd en gewaarschuwd. Daarbij is de verlichting omlaaggehaald en is er schade aan het plafond ontstaan." Ook de bedrading voor veiligheidsvoorzieningen liep schade op.

Het duurde tot ver in de middag voordat de rijbaan van de A4 richting het zuiden weer vrij was. "Als dit in het spitsuur was geweest was het waarschijnlijk uitgelopen op een verkeersinfarct voor Rotterdam."