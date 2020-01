PKC knokt zich in eigen huis terug tegen Fortuna: 20-20

In een herhaling van de zaalfinale van vorig jaar heeft PKC in Papendrecht gelijkgespeeld tegen Fortuna. De ploeg van Daniël Hulzebosch stond lang op achterstand, maar vocht zich terug naar 20-20. Marijn van den Goorbergh bezorgde zijn ploeg de gelijkmaker in de slotfase.

Door het gelijkspel blijft PKC derde in de korfbal league, achter TOP en LDODK. ''Van tevoren zou ik balen van deze uitslag, maar we spelen een slechte eerste helft en ook het begin van de tweede helft was niet best", vertelt Olav van Wijngaarden. "Uiteindelijk ben ik dan wel tevreden met 20-20, het is echt een belangrijk puntje.''

PKC-coach Daniël Hulzebosch sluit zich aan bij Van Wijngaarden. "Ik ben opgelucht en blij dat we niet verloren hebben, we waren de mindere van Fortuna. De eerste veertig minuten waren beneden ons niveau, op vele gebieden." Toch ziet Hulzebosch lichtpuntjes. "Na de mindere resultaten van de laatste tijd moest er wat gebeuren en dat zie je in de laatste tien minuten wel terug, dat is een signaal waar we wat mee kunnen."

Bekijk hierboven de 20-20 van Marijn van den Goorbergh, en de interviews met Olav van Wijngaarden en Daniël Hulzebosch.