Woningen kort ontruimd in Capelle aan den IJssel

Aan de Zijpenberg in Capelle aan den IJssel zijn zaterdagavond tien woningen ontruimd geweest vanwege een te hoog gehalte koolmonoxide.

Rond 18:30 uur ging in een woning een koolmonoxide-alarm af. De brandweer werd gewaarschuwd en constateerde inderdaad een verhoogd niveau. Tien woningen in een complex van in totaal veertien woningen werden uit voorzorg ontruimd.

De brandweer ging op onderzoek uit en vond in de parkeergarage van het complex een auto met draaiende motor. Waarschijnlijk is daardoor de hoge concentratie koolmonoxide ontstaan.

Een persoon is volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nagekeken door ambulancemedewerkers. Kort voor 21:00 uur werd alles weer vrijgegeven.