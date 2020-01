Toekomstig coach Wim Scholtmeijer: 'Doelen PKC passen bij mij'

Wim Scholtmeijer was zaterdagmiddag aandachtig toeschouwer bij PKC-Fortuna (20-20). De huidig bondscoach volgt na dit seizoen Daniël Hulzebosch op in Papendrecht. ''Ik denk dat de doelen van PKC goed bij mij passen, het was vrij snel geregeld'', vertelt Scholtmeijer aan Rijnmond.

"Dit is de mooiste korfbalhal van Nederland. Op het moment dat hier sfeer komt is dat ongeëvenaard. Het is een van de vele redenen dat ik hier begin", aldus Scholtmeijer, die nog niet te veel kwijt wil over zijn plannen bij PKC. ''Ik wil de aandacht niet naar me toe trekken, dus ik wil graag met je praten over wat ik ga veranderen als het zover is. De houdbaarheid van een trainer is van veel dingen afhankelijk, maar ik kom hier niet om na één seizoen weer weg te gaan. De doelen van PKC zijn ook voor de langere termijn."

Bekijk hierboven het volledige interview met Wim Scholtmeijer.