Bouwplannen in groen gebied Charloisse Lagedijk steeds dichterbij

De countdown voor Karel en Janine van Eijk uit Rotterdam is in ieder geval al ingegaan. Vóór 1 februari moeten ze vertrekken uit hun huisje aan de Charloisse Lagedijk waar ze al 42 jaar wonen. De huur is opgezegd want projectontwikkelaars willen een villawijk bouwen op het landje achter het huis waar Karel en Janine schapen houden.

Tien jaar geleden begon de gemeente Rotterdam met plannen te maken voor het gebied dat wordt begrensd door de Charloisse Lagedijk, het Havenspoorpad en de Smitshoekseweg. Later werd een bestemmingsplan vastgesteld dat er ontwikkeling van het agrarisch gebied mogelijk was. "Het is geen verrassing voor bewoners", zegt Ronald Tol, lid van de Gebiedscommissie Rotterdam-Charlois.

Tol begrijpt dat veel bewoners toch verrast zijn door de laatste ontwikkelingen omdat er eerder een poging is geweest om het te bebouwen. Tol legt uit: "De aankoop van de gronden van diverse eigenaren is toen niet gelukt. Daarna dachten mensen ook dat het niet zo'n vaart zou lopen. Nu lijkt het wel kansrijk, de plannen zijn verder gevorderd. Een overeenkomst met de eigenaren lijkt in zicht."

Paula Smeekens runde vroeger haar snackbar Brabants Frituur en woont al 42 jaar aan de dijk, ze wist wel dat er plannen waren. "Ja ze zeggen al jaren dat er plannen zijn, maar er gebeurde niks. En nu ineens gaan ze wel huizen bouwen hier."

Uitzicht

Frank van Haren heeft een groot terras en kijkt uit op de boomgaarden. Hij was ook op de hoogte van het bestemmingsplan. "Het gebied hier achter zou de bestemming waterberging en huizen moeten zijn. Je hoopt natuurlijk dat zoiets zolang mogelijk uitgesteld wordt. Dus het was wel een schok toen we hoorden dat de projectontwikkelaars de grond aan het kopen zijn. Dan weet je dat het snel gaat met je mooie uitzicht."

Zouhair Ouna wil over drie maanden met zijn vrouw en kinderen in hun nieuwe huis trekken dat hebben laten bouwen aan de Charloisse Lagedijk. Hij weet nu al dat hij afscheid zal moeten nemen van een breed groen uitzicht. "Het uitzicht dat ik nu heb krijg ik nooit meer terug. Zeker niet als het straks vol staat met woningen. Het is wel zonde van alle dieren en al het groen dat moet verdwijnen. Want dat is niet terug te draaien."

Nog voor de concrete bouwplannen bekend zijn gemaakt, staat vast dat omwonenden gaan proberen de gevolgen van de bebouwing te beperken, zegt Rick Timmer van de Bewoners Organisatie Charlois Zuidrand. "Ik verwacht aardig wat bezwaren. We adviseren bezwaarmakers om zich collectief te verenigen en een advocaat in de arm te nemen."

Bewoner Frank van Haren: Wat we willen is dat het landelijke karakter van de dijk behouden blijft. "