Supporter zwaargewond bij De Kuip

De klap was zo groot dat er een barst in de voorruit ontstond. Brandweer, politie en een traumateam werden gewaarschuwd om de man te reanimeren.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de politie is zijn toestand zorgwekkend. De Coen Moulijnweg in Rotterdam-Zuid was enige tijd afgesloten voor sporenonderzoek om de toedracht van de aanrijding te achterhalen.