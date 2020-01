Vermeer: 'Denk dat ik de supporters wel voor me heb kunnen winnen'

Kenneth Vermeer was zaterdagavond voorlopig voor het laatst in de Kuip, tijdens Feyenoord-Heerenveen. De doelman vertrekt naar Los Angeles FC. ''Ik heb mooie jaren gehad en kan positief terugkijken op mijn tijd bij Feyenoord.''

"Je moet er altijd het beste van maken als je zo'n stap maakt", blikt Vermeer terug op zijn periode in Rotterdam. "Ik denk dat het me wel gelukt is de supporters hier voor me te winnen. Het kampioenschap was super mooi om mee te maken, maar dat geldt ook voor de eerste prijs die ik hier pakte, de beker."

"Ik heb er nooit een geheim van gemaakt om ooit nog de stap te maken naar een mooi avontuur", vertelt Vermeer over zijn vertrek naar Amerika. "Het was voor mij geen moeilijke keuze."

