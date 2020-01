Advocaat: 'Qua effectiviteit goed, maar veldspel moet makkelijker'

Na de overwinning van Feyenoord op Heerenveen (3-1) was trainer Dick Advocaat zaterdagavond gedeeltelijk tevreden. "Qua effectiviteit vond ik het goed, maar qua veldspel moet het makkelijker gaan. We hadden teveel onnodig balverlies waardoor we Heerenveen in de wedstrijd hielden."