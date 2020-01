Jeroen Rijsdijk vertrekt bij Jong Sparta

Trainer Jeroen Rijsdijk vertrekt per direct bij Jong Sparta. Hij gaat vanaf komende maandag aan de slag bij Almere City, als assistent van Ole Tobiasen. Rijsdijk was sinds de zomer van 2018 actief op Het Kasteel.

Hij laat Jong Sparta achter op plek veertien in de tweede divisie. In Almere komt hij met Tobiasen iemand tegen die niet lang geleden ook nog bij Sparta werkte. De Deen was van de zomer in 2016 tot begin 2018 actief als trainer van Jong Sparta en assistent van Alex Pastoor en Dick Advocaat op Het Kasteel.