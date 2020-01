Man onderkoeld uit het water gehaald in Spijkenisse

Reddingsvoertuig brandweer in de kazerne in Vlaardingen (archieffoto)

In Spijkenisse is zondagmorgen een man onderkoeld uit het water gehaald. Dat gebeurde aan de Beerenplaat.

Rond 10.00 uur werd een melding gemaakt dat er mogelijk een persoon in het water lag bij de waterzuivering. De brandweer ging op zoek met onder meer een boot.

Na een geslaagde zoekactie is een man uit het water gehaald. Hij was aanspreekbaar en werd met een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de man in het water terecht is gekomen, is nog niet bekend