Girlpower: 'belangrijk dat kinderen met een beperking plezier hebben in sport'

Ze heeft grote successen behaald op de Paralympische Spelen en zelfs goud gewonnen in 1992 in Barcelona. Rolstoeltafeltennisser Jolanda Paardekam probeert nu iets terug te doen voor de jeugd en zet in voor goede voeding voor sporters met een beperking.

Het verwijderen van een tumor in haar rug leverde haar een dwarslaesie op. In haar revalidatieperiode maakte ze kennis met tafeltennis. Het feit dat ze gebonden was aan een rolstoel heeft haar niet weerhouden om te sporten op topniveau.



Erkenning

Na haar goud op de Paralymische Spelen van 1992 is de erkenning voor sporters met een beperking groter geworden. Jolanda zegt dat ze aan de wieg heeft gestaan van dit proces. "Sporters met een beperking kregen toen steeds meer faciliteiten en vergoedingen voor wat ze doen."

Ze komt regelmatig terug naar de plek waar ze vroeger heeft gerevalideerd. Nu onder de naam Rijndal Revalidatie. "Je hoeft niet altijd goed te worden in een sport. Voor mij is het belangrijk dat kinderen met een beperking plezier hebben in sport."

