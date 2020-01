Sparta laat Ajax goed wegkomen in Johan Cruijf ArenA (2-1)

Sparta heeft zondag in de Johan Cruijf ArenA een nipte nederlaag geleden tegen Ajax. Het werd in Amsterdam 2-1. Ajax kwam door goals van Donny van de Beek en Ryan Gravenberch in het eerste uur op een 2-0 voorsprong, Joël Piroe maakte de Sparta-treffereen kwartier voor tijd.

De wedstrijd begon verrassend genoeg uitstekend voor Sparta. Met nog geen minuut gespeeld kreeg Sparta een grote kans. Ragnar Ache liep op André Onana af en leek te gaan scoren, maar zijn schot belandde op de buitenkant van de paal.

Ajax de betere

Na elf minuten kreeg Ajax zijn eerste echte kans. Ryan Babel kopte een lange bal goed door op Dusan Tadic, maar hij vond Ariël Harush op zijn weg. Na vijftien minuten spelen kwam Ajax wel op voorsprong: Donny van de Beek kreeg van dichtbij de mogelijkheid om uit te halen en schoot de bal hard tegen de touwen: 1-0.

De Amsterdammers kregen daarna een aantal goede kansen op de 2-0, maar Harush hield zijn ploeg een aantal keer uitstekend op de been. Daardoor was de stand bij rust ‘slechts’ 1-0.

Na rust ging de Israëlische doelman van Sparta door waar hij gebleven was. Hij voorkwam bijvoorbeeld op stijlvolle wijze een goal van Babel. Na een uur voetbal kreeg Ajax wel zijn tweede goal. Na een fraaie combinatie schoot Ryan Gravenberch de 2-0 binnen.

Kansen op gelijkmaker

Toch kwam Sparta terug in het duel. Invaller Joël Piroe maakte de goal voor de Rotterdammers met nog een kwartier te spelen: 2-1. Daarna leek er een resultaat in te zitten voor de ploeg van Henk Fraser. Adil Auassar schoot via een Ajacied op de paal en Ragnar Ache profiteerde niet, nadat hij Onana had omspeeld. In de absolute slotfase moest Onana er, bij een inzet van invaller Deroy Duarte, weer aan te pas komen om de drie punten binnen te slepen.

Scoreverloop

15' 1-0 Donny van de Beek

60' 2-0 Ryan Gravenberch

74' 2-1 Joël Piroe