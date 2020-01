Politie brengt drager van nepwapen naar huis: 'moeder deed er zeer luchtig over'

De politie heeft in de wijk Zevenkamp zaterdagmiddag een 13-jarige van straat gehaald omdat hij een nepwapen bij zich droeg. Toen de agenten de jongen thuisbrachten, reageerde de moeder 'zeer luchtig en vond ze het allemaal maar onzin', meldt de politie op Facebook.

Zaterdagmiddag werd melding gedaan van een groep jongeren waarvan er één een wapen in zijn broekband zou dragen. De politie ging erop af en benaderde de groep. De 13-jarige gaf toe dat hij een wapen bij zich had, maar zei ook dat het om een 'neppe' zou gaan. Het nepwapen was een exacte kopie van een Walther P99, hetzelfde model als dat van de agenten.

Moeder stemt in

De agenten brachten de jongen naar huis om aan zijn ouders te kunnen uitleggen wat er was gebeurd. Dit ging anders dan verwacht, meldt de politie. "Ze legden de moeder, noodgedwongen aan de voordeur, uit wat er was gebeurd en wat het enorme gevaar voor haar zoon is geweest."

"Moeder deed tot verbazing van de agenten zeer luchtig over het geheel en vond het allemaal maar onzin. Het nepwapen was immers met haar toestemming gekocht en op de website stond dat het ook gewoon buiten op straat mocht worden gebruikt."

De politie heeft een zorgmelding gemaakt bij advies- en meldpunt Veilig Thuis.