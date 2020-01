Aanhoudingen in Rotterdam na korte maar hevige vechtpartij in Woerden

Na een caféruzie in Woerden, heeft de politie zaterdagavond in Rotterdam vijf mensen aangehouden. Ze zaten in een auto die na de ruzie uit Woerden was weggereden.

De politie meldt dat in het café in Woerden tegen de achtergrond van de voetbalwedstrijd Feyenoord-Heerenveen een vechtpartij was tussen twee groepen voetbalsupporters. Die vechtpartij duurde maar een paar minuten, maar de ravage was groot. Drie mensen raakten zodanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten.

De vechtpartij brak uit nadat een groepje supporters met hun auto het terras van het café op waren gereden. De belagers reden na de korte maar hevige vechtpartij weer weg uit Woerden.

Drie kwartier later zag de politie een auto rijden die waarschijnlijk de wagen was waarin de belagers zaten. De vijf inzittenden werden aangehouden en de politie nam de auto in beslag.

De politie zoekt getuigen van de vechtpartij in Woerden.