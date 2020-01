Yusuf (14) wil de beste kapper van Nederland worden

Baardgroei heeft hij nog niet, een vlassig snorretje en een beugel wel. Hij is dan ook pas 14 jaar. De jonge Yusuf Bozdag uit Vlaardingen knipt en scheert in de weekenden in de zaak van zijn oom. "Ik ben de jongste kapper van Nederland en wil de beste worden."

Yusuf kent zijn concurrent. "In Enschede is ook een kapper van 14 maar ik ben net wat jonger dan Milan", lacht Yusuf. Op vrijdagavond en zaterdag is hij te vinden in de zaak van zijn oom aan de Schiedamseweg in Vlaardingen.

"Doordeweeks zit ik op school, drie havo, da's natuurlijk veel belangrijker dan dit, maar ik vind het leuk." Yusuf vertelt terwijl hij een leeftijdgenoot voorziet van een echte 'overloop'. "Het is mode. Van kaal naar opgeschoren", zegt Yusuf.

Kaarsrecht

Oom Faruk Kaya scheert ondertussen de bebaarde keel van een klant. "Sommige klanten vragen echt naar Yusuf", lacht hij. "Die jongen die nu in de stoel zit is er zo een." Faruk is zelf ook smetteloos gekapt en geschoren. "Alles met het mes." En ook Yusuf scheert nat de randjes kaarsrecht. "Meer jonge jongens leren hier het vak", vertelt Faruk. "Zeker tien van die gasten hebben het hier geleerd en mijn neefje is er een van."

Terwijl Yusuf nog iets meer vorm maakt van de haren op de bovenlip van de klant is hij geconcentreerd. Het mes is vlijmscherp. "Als kind van vier kwam ik hier al dus het zit in me. Ik dacht ook wel eens aan dokter worden of tandarts. Maar ja, de beste kapper van Nederland is ook wel mooi, de jongste ben ik al."