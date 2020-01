Ontsnapt hertje weer terug naar de wei na urenlange actie van buurtbewoners

In Hendrik-Ido-Ambacht zijn buurtbewoners zondag bezig geweest een loslopend hertje te vangen. Samen met een dierenarts, die het dier verdoofde, is het gelukt het beest terug te brengen naar de wei in Ridderkerk waar het vandaan kwam.

"Het dier werd gisteren ook al gezien", vertelt Peter Stam uit Alblasserdam. "En vandaag was ik al om 10.00 uur in Hendrik-Ido-Ambacht om te gaan kijken."

Zondagochtend stond het hertje in een achtertuin van een huis aan de Kerkstraat. "De politie is toen wel langsgekomen, maar die kon niks doen."

'Beest rende dwars door ons heen'

Stam heeft samen met buurtbewoners geprobeerd het dier te vangen. "Het beest werd panisch en rende dwars door ons heen. Hij rende over de Kerkstraat, net voor een auto langs."

De betrokkenen zijn achter het dier aangegaan. "We probeerden het te vangen met een net, maar het ging er in volle draf vandoor." Zo rende het in de richting van de Veersedijk.

"We wisten het dier te vangen in een brandgang aan de achterkant van de Graaf Willemlaan." Ondertussen reageerde een dierenarts via Twitter op de berichten van Stam. "De dierenarts belde mij en zei dat hij wilde helpen."

Uiteindelijk lukte het de bewoners en Stam om het dier op de grond te krijgen. Ondertussen was het 15.00 uur. De dierenarts kon het dier gemakkelijk met een pijltje verdoven. "Je zag de paniek in zijn ogen, maar uiteindelijk ontspande hij." Het hertje is teruggebracht naar de wei in Ridderkerk waar het eerder was ontsnapt.