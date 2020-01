Doelpuntenmaker Joël Piroe: 'We mogen balen dat we onszelf niet belonen'

Doelpuntenmaker Joël Piroe over Ajax-Sparta: 'We mogen balen dat we onszelf niet belonen'

De Spartanen hadden het gevoel dat er meer in zat dan een nederlaag, vertelt doelpuntenmaker Piroe. "Ook gezien het spelbeeld in de eerste helft waar we in eerste minuut een heel grote kans krijgen. Zolang de achterstand klein was, wisten we dat er zeker nog wat in zat."

Piroe zelf maakte een knappe goal. "Ik zag hem net toevallig terug, daar ben ik heel blij mee. Maar het is jammer dat we hier niet een puntje uit kunnen halen.

We moeten hier het positieve uit meenemen. Maar ik denk dat we ook mogen balen omdat we onszelf niet hebben beloond."

