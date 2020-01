Ontsnappingspoging Zutphen gelinkt aan Omar L. die eerder in Krimpen in de cel zat

De mislukte ontsnappingspoging zondag uit de gevangenis in Zutphen, is volgens diverse media ondernomen door Omar L., een tot levenslang veroordeeld kopstuk van de mocro mafia. Hij zat vorig jaar in de gevangenis van Krimpen.

Volgens woordvoerder Anne Coenen van de politie Gelderland is het busje brandend en wel tegen de entree van de Zutphense gevangenis gereden. Daardoor raakte de poort beschadigd en zwartgeblakerd.

"Toen de bewaking het brandende voertuig zag, zat er niemand meer in en onduidelijk is nog of er überhaupt iemand in heeft gezeten”, verklaart Coenen. "Tijdens het blussen van de brand kwam een melding bij ons binnen over een auto met daarin vier verdachten. In de buurt van Zevenaar is een van hen uit de wagen gesprongen. Die kon snel worden aangehouden. Vervolgens zijn de andere drie aangehouden in Wehl. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost.”

Vermoorden in de gebedsruimte

Omar L. zat vorig jaar in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Hij werd overgeplaatst vanwege mogelijke plannen om hem te vermoorden in de gebedsruimte van de inrichting.

L. werd vorig jaar samen met Hicham M. schuldig bevonden aan betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen daartoe. Hij was volgens de rechtbank de opdrachtgever, Hicham M. de schutter.

Onder de bijnaam Suarez zou hij met gecodeerde telefoons liquidatieopdrachten hebben uitgedeeld. De liquidaties waren wraakacties voor de dood van zijn broer Youssef, eind 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt.

Omar L. wordt gelinkt aan de groep rond Benaouf A., die in 2017 nog tevergeefs per helikopter probeerde te vluchten uit de gevangenis in Roermond.

Na de ontsnappingspoging van zondag is L. per helikopter overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. In die gevangenis zitten ook Ridouan Taghi en Willem Holleeder.