Marc Overmars over samenwerking Ajax en Sparta: 'Gunstiger voor Sparta dan voor Ajax'

Sparta speelde vandaag in Amsterdam tegen Ajax (2-1 verlies). Een mooie wedstrijd op meerdere vlakken. De Rotterdammers werken sinds 2018 op het gebied van jeugdspelers namelijk samen met de Amsterdammers. Maar eigenlijk is die samenwerking al langer gaande, vertelt technisch directeur van Ajax Marc Overmars.

"Een paar jaar geleden speelde Sparta in de Jupiler League terwijl Sparta natuurlijk een heel grote club is in Nederland én ze bewezen hebben over een heel goede jeugdopleiding te beschikken. Dat kost natuurlijk enorm veel geld.

Wij hebben toen spelers bij Sparta weggehaald en destijds heb ik met Dolf Roks (hoofd jeugdopleiding Sparta, red.) afgesproken: we willen meer doen dan een speler weghalen en ervoor zorgen dat de club er in de toekomst ook profijt van heeft. Dat hebben we zonder overeenkomst gedaan. Tot enige tijd geleden dan. Toen dachten we: laten we er iets formeels van maken. Maar ook weer niet te veel", vertelt Overmars aan Rijnmond.

Overmars werkte jarenlang voor Go Ahead Eagles en weet hoe moeilijk het werken is aan de onderkant van de eredivisie en in de Eerste Divisie. "Elk dubbeltje moet je drie keer omdraaien. Zodoende was de insteek om te kijken of we elkaar konden helpen. Eigenlijk is het een overeenkomst die veel gunstiger is voor Sparta dan voor Ajax."

Warm gevoel voor Ajax

Het is niet zo dat Ajax alle spelers van Sparta kan ophalen wanneer het dat wil. "De speler beslist altijd. Als de speler naar een andere club wil, kan hij gaan. We hebben eigenlijk heel weinig rechten. Dat is ook niet de insteek.

Je wil een goede band tussen de club en Ajax hebben. Dat is er, dat gaat goed. Ik vind het belangrijk dat als er een speler is die we willen hebben, dat er een warm gevoel voor Ajax is en dat we de club in de toekomst meer kunnen beloven op financieel gebied."

Reportage

Bekijk hierboven heel het gesprek met Marc Overmars. Daar is ook een gesprek te vinden met hoofd jeugdopleiding van Sparta: Dolf Roks.

Maandag is er in FC Rijnmond een reportage te zien over de samenwerking tussen Sparta en Ajax. De uitzending begint rond 17:20 uur en is live te zien op TV Rijnmond.