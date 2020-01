Op de zondagsschool ontdek je wat je wil worden

De leerlingen van 10 tot en met 14 jaar doen mee aan Petje Af, een project dat kinderen helpt om erachter te komen wat ze willen worden. Bijvoorbeeld voor de 10 jarige Sidney uit Rotterdam-Spangen. Hij vindt heel veel dingen leuk maar wat hij echt wil worden? "Ja eigenlijk wil ik alles wat mijn hobby is, worden. Ik bedoel dus kickbokser, chef-kok, voetballer, rapper, vlogger. Ik heb nog steeds geen keuze gemaakt."

Ook de 11-jarige Demayra heeft veel interesses. Haar vriendinnen Charlotte en Lalisia weten wel wat zij moet worden. "Ze houdt van heel erg van koken, zingen en dansen. Ze moet eigenlijk gewoon een kok worden die zingt en danst tegelijk."

Nog ver in de toekomst

Sharon Hirschfeld, directeur van CBS Prinses Margriet, herkent dat wel. "Sommigen weten direct wat ze willen worden, maar de meesten niet. Het is ook een moeilijke vraag omdat het nog ver in de toekomst ligt, naar hun idee. Maar ze moet zich nu wel oriënteren op voorgezet onderwijs. Ze moet nog ontdekken wat ze eigenlijk kunnen. Daarom ben ik zo blij met Petje Af."

Petje Af locatiemanager Robbert Loch legt uit hoe de kinderen hún beroep gaan ontdekken. "Ze ontmoeten mensen uit de zorg, de maritieme sector, techniek en cultuur. Het belangrijkste daarin is dat deze mensen met passie over hun werk kunnen vertellen. Want als je de kinderen niet meekrijgt in je verhaal en het wordt een lange monoloog, dan gaat het heel erg op school lijken. En dat willen we dus niet."