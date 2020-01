Inzamelingsactie voor stolperstein voor Rotterdams Holocaust-slachtoffer dat in Londen woonde

In het Verenigd Koninkrijk is een inzamelingsactie opgezet voor een stolperstein voor de joodse Ada van Dantzig.

Van Dantzig kwam uit Rotterdam. Zij werkte enige tijd als restaurator voor National Galery in Londen. In 1943 werd ze in Frankrijk opgepakt door de nazi's en afgevoerd naar Auschwitz, waar ze werd vermoord.

Eerste stolperstein in VK



De initiatiefnemer van de inzamelingsactie is onderzoekster Morwenna Blewett van de universiteit in Oxford. Zij meldt dat het de eerste stolperstein wordt voor een Holocaust-slachtoffer in het Verenigd Koninkrijk.

Stolpersteinen worden ook wel struikelstenen genoemd. Het zijn metalen plaatjes die in de stoep worden aangebracht op plaatsen waar slachtoffers woonden van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dit om voorbijgangers eraan te herinneren welke drama's zich destijds hebben afgespeeld.