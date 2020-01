Schending mensenrechten en corruptie: baggeraar Van Oord in opspraak in Angola

Het Rotterdamse baggerbedrijf Van Oord is betrokken bij mensenrechtenschendingen en mogelijke corruptie in Angola. Dat schrijft het dagblad Trouw. De krant baseert zich op uitgelekte documenten en interviews.

Ruim drieduizend families zouden met geweld uit hun huis zijn verdreven voor een stadsontwikkelingsproject bij de hoofdstad Luanda. "Ze sloegen met stokken en knuppels, zelfs oudere vrouwen. Er vielen veel gewonden", staat in een brief aan het stadsbestuur.

"Ze gebruikten een tank met gloeiend heet water dat ze op ons spoten."

Twee kinderen werden gedood door een graafmachine, die over hen heen reed. Dat schreven de bewoners in brieven aan de Angelose autoriteiten. De brieven zijn in het bezit van Trouw.

Naast Van Oord zijn ook ING Bank en Attradius, de kredietverzekeraar van de Nederlandse staat, bij het project betrokken. Experts hekelen het gemak waarmee deze partijen in zee zijn gegaan met Isabel dos Santos, dochter van de vroegere president van Angola. Haar naam wordt al lang in een adem genoemd met corruptie.

Golfplaten

De verdreven bewoners hebben geen nieuwe woningen gekregen en verblijven nu in sloppenwijken, opgetrokken uit golfplaten.