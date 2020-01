Vierspanner Koos de Ronde derde in Leipzig

Koos de Ronde startte evenals Exell met een wildcard in Leipzig: “Ik ben heel blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen om hier te starten. Het is belangrijk om in het ritme te blijven voor de finale. Ik vond het parcours niet mooi, maar mijn paarden waren in vorm en ik heb zin in de finale!”

Die is in het weekeinde van 8 en 9 februari in Bordeaux. Exell leidt nog in de tussenstand van de wereldbeker. Bram Chardon klom door zijn overwinning naar de tweede plaats. De Ronde deelt de derde plek met IJsbrand Chardon.