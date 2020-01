'Verdachten die Omar L. wilden bevrijden hebben Franse nationaliteit'

De vier mannen, die zondag zijn gearresteerd in verband met een ontsnappingspoging uit de gevangenis in Zutphen, hebben de Franse nationaliteit. Dat zeggen bronnen rond het onderzoek tegen het AD en De Telegraaf.

De mannen hebben een Noord-Afrikaanse achtergrond en zouden uit de buurt van Parijs komen. Ze deden zondag een vergeefse poging om crimineel Omar L. te bevrijden door met een brandend busje de poort van de gevangenis te rammen. De vier zijn daarna gearresteerd.

Omar L. is dezelfde dag nog overgebracht naar de Extra Beveiligde gevangenis (EBI) in Vught. Dat heeft zijn advocaat - Sander Janssen uit Rotterdam - bevestigd.

De EBI is de inrichting waar ook Willem Holleeder en Ridouan Taghi gedetineerd zijn.



Omar L. zat eerder vast in de gevangenis van Krimpen aan den IJssel. Daar zouden plannen zijn geweest om hem met een naar binnen gesmokkeld wapen te vermoorden. De kogels zouden volgens plan worden afgevuurd in de gebedsruimte van de gevangenis. Toen de moordplannen bekend werden, is L. met spoed overgeplaatst naar Zutphen.

Vorig jaar kreeg hij een levenslange gevangenisstraf, omdat hij wordt gezien als opdrachtgever van meerdere liquidaties of pogingen daartoe binnen de zogeheten Mocro Maffia.

Nabil Amzieb, wiens afgehakte hoofd in maart 2016 op straat werd gevonden voor een shishalounge in Amsterdam, zou een van zijn 'soldaten' zijn geweest. Voor het 'vegen' (lees: doodschieten) van tegenstanders recruteerde Omar L. ook jongens in Rotterdam en Dordrecht.

De afrekeningen zouden te maken hebben met een schietpartij rond een drugsruzie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012. Daarbij kwam de broer van L. om het leven.

Ontsnappen in een vuilniszak

De laatste jaren lukt het gedetineerden zelden om succesvol uit een gevangenis te ontsnappen. Voor zover bekend was de laatste succesvolle poging in december 2018 in Rotterdam.

Een 26-jarige gevangene wist toen uit gevangenis De Schie te komen door zich te verstoppen in een grote blauwe vuilniszak. Gevangenen krijgen die zakken om spullen in te pakken als ze hun straf hebben uitgezeten. Een vriend die werd vrijgelaten liep 's ochtends met de zak de gevangenis uit, met daarin ook de 26-jarige gedetineerd.

Anderhalve maand later werd de man weer opgepakt door de politie. Omdat ontsnappen juridisch niet strafbaar is, kreeg hij geen extra celstraf. Het kabinet probeert ontsnappen uit de gevangenis intussen wel strafbaar te maken.