Podcast Rijnmond: "Kökcü ontwikkelt zich stormachtig"

De competitie is weer begonnen na de winterstop. In Podcast Rijmond bespreekt presentator Peter van Drunen met Feyenoord-watcher Sinclair Bischop, Frank Stout en Dennis van Eersel de ontwikkelingen in het regionale voetbal.

Hoe beleefden de heren de rentree in de basis van Justin Bijlow in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Heerenveen (3-1)? En is het lek boven bij Nicolai Jorgensen die zowaar twee keer scoorde? "Dat gaat de komende blijken", zegt Van Eersel. "Hij had al dat intikkertje op het trainingskamp in Spanje. Misschien dat daardoor de ban gebroken was."

Bischop benadrukt dat Jorgensen, ondanks gemiste kansen, een goede wedstrijd speelde. "Hij fungeerde ook als aanspeelpunt. Het was te mooi geweest als hij al die kansen had benut."

Van Eersel geniet het meest van Orkun Kökcü. "Hij is een groot talent dat zich stormachtig ontwikkelt. Je ziet hem steeds meer arbeid leveren. Hij verdedigt ook steeds meer mee. Zijn scorend vermogen moet wel omhoog, maar dat vindt hij zelf ook."

Frank Stout noemt Lutsharel Geertruida de zwakste schakel. "Het gaat wel iets beter, maar ik vind het nog niet goed genoeg."Bischop noemt juist de verbeteringen die hij bij de Feyenoord-verdediger waarneemt.

Beluister de uitzending van Podcast Rijnmond, waarin ook Sparta uitgebreid aan bod komt, hierboven terug.