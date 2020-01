Drijvend kantoor in Rijnhaven Rotterdam

Vanaf het najaar moet het in de Rotterdamse Rijnhaven liggen: een duurzaam, drijvend kantoor. Het wordt het onderkomen van een invloedrijke organisatie, die zich bezighoudt met klimaatverandering in de wereld, GCA. In het bestuur zitten voormalig VN-voorzitter Ban Ki-moon en Microsoft-oprichter Bill Gates.