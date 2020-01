Einde seizoen voor oud-Spartaan Willems door afgescheurde kruisband

Het seizoen van Jetro Willems bij Newcastle United is voorbij. De linksback heeft zaterdag zijn kruisband afgescheurd waardoor hij minstens een halfjaar uit de roulatie is.

De voormalig Spartaan raakte geblesseerd in de Premier League wedstrijd tegen Chelsea. Na een duel met Callum Hudson-Odoi kwam hij verkeerd terecht op zijn linkerbeen en greep gelijk naar zijn knie.



De Rotterdammer wordt dit seizoen gehuurd van Eintracht Frankfurt en heeft zich behoorlijk populair gemaakt in de korte tijd dat hij bij de nummer twaalf van Engeland speelt. In achttien duels kwam hij twee keer tot scoren.