Forse stijging tijdelijke huisverboden in Rotterdamse regio

Het aantal gevallen van mishandeling, bedreiging en vernieling dat leidt tot een tijdelijk huisverbod is het afgelopen jaar in de Rotterdamse regio fors gestegen. De vijftien gemeenten in het gebied deelden 701 tijdelijke huisverboden uit. In 2018 waren dat er nog 495. Een stijging van 40 procent.

Een verklaring voor de forse stijging is er niet. "Wij zien geen specifieke reden. Ook in de gemeenten in de regio is sprake van een toename," zegt een woordvoerder van de organisatie Veilig Thuis in Rotterdam.

"We zien dat tijdelijke huisverboden meer dan voorheen samenlopen met verslaving en psychische problemen. Dat vraagt om specialistische hulp," voegt Maarten Maul van Veilig Thuis toe. "Helaas ervaren we hier ook de druk op de hulpverleningssector en zien we dat dit niet altijd snel tot stand komt."

Huisverboden worden opgelegd voor personen van 18 jaar of ouder. Het merendeel wordt uitgedeeld aan mannen.