Psychiater: 'Blue Monday is een marketingtruc'

De derde maandag van januari is 'Blue Monday'. Het zou de meeste deprimerende dag van het jaar zijn. 'Een verzinsel van de vliegtuigmaatschappijen', zegt Witte Hoogendijk, hoofd psychiatrie van het Erasmus MC in Rotterdam.

De eerste drie weken van het nieuwe jaar zijn voorbij, de dagen zijn nog steeds kort, het zonlicht is schaars, de vakantie is nog ver weg en de nieuwe voornemens zijn al mislukt; 'seizoensgebonden media-aandacht', noemt Hoogendijk het. "Elk jaar is het weer hetzelfde. Na de blije Kerst en Oud op Nieuw, ligt de focus op deze commerciële depri-dag."

Volgens de psychiater wordt de term 'Blue Monday' verward met een winterdepressie. Hoogendijk: "Mensen zijn nu helemaal niet neerslachtiger dan normaal. Dat is allemaal onderzocht door bijvoorbeeld de ARBO-dienst, die het aantal ziektemeldingen helemaal niet ziet stijgen".

Winterdip



"In de herfst en de winter zijn mensen wat gevoeliger voor het mindere daglicht en dat kan de stemming drukken." Volgens Hoogendijk heeft ongeveer drie procent van de Nederlandse bevolking last van een zogenaamde winterdip.

"Maar een winterdip is een biologisch verschijnsel. Onze biologische klok is dan van slag, omdat we in het donker wakker worden. Sommige mensen hebben dan meer licht nodig en krijgen dan bijvoorbeeld lichttherapie", zegt Hoogendijk.

"Het fenomeen dat je meer vakanties gaat boeken op Blue Monday om 'maar iets fijns in het vooruitzicht te hebben', is gewoon een commercieel verzinsel van de vliegtuigmaatschappijen."