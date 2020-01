Botteghin: 'Feyenoord gaat voor revanche in Sittard'

"We hebben het daar heel slecht gedaan," blikt Botteghin terug. "Tijd om revanche te nemen. Het lag vooral aan onszelf die middag. Wij waren niet scherp genoeg, stonden niet compact genoeg, dan krijg je dit soort wedstrijden. Dat mag ons niet gebeuren. Zorgen dat dit dinsdag niet gebeurt."

Bekijk hierboven het volledige interview met Eric Botteghin over het bekerduel tussen Fortuna Sittard en Feyenoord. Hij spreekt ook over het slechte veld in Sittard en hoe er in de kleedkamer wordt gesproken over het belang van de beker voor Feyenoord.