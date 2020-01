Oppositie Hellevoetsluis geschokt na 'vernietigend' rapport

"Het is een vernietigend rapport wat helder vaststelt dat het college niet in control is en aangeeft dat de werkwijze van dit college bedrijfsmatig ver beneden peil is in de domeinen financiën, personele organisatie en zorg", aldus de gezamenlijke verklaring van GroenLinks, PvdA en D66.

Zorggelden zouden volgens de oppositie mogelijk zijn uitgegeven voor andere doeleinden. De partijen zijn een paar dagen geleden op de hoogte gesteld van de onderzoeksresultaten. Ze roepen het college op snel met een actieplan te komen om de tekorten weg te werken.

Een maand geleden kwam al naar buiten dat Hellevoetsluis in grote financiële problemen zit. Nieuwe plannen zijn voorlopig in de ijskast gezet.



Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis zeggen in een reactie: "We kunnen ons voorstellen dat inwoners, maar ook de politiek, geschrokken zijn van de rapportage en dat zij zich zorgen maken. Het klopt echter niet dat er geld verkeerd is besteed."

Volgens het college zijn 'sommige posten te laag geraamd'. "Dat heeft niets te maken met het onjuist besteden van het geld. Daarnaast zijn de gelden die gemeenten krijgen vanuit het Rijk niet alleen bedoeld voor het sociaal domein. Gemeenten mogen dit geld ook aan andere taken besteden."