Jordan Roy: de Rotterdamse zanger die toch niet naar het songfestival ging

Even was de Rotterdamse zanger Jordan Roy wereldnieuws. Iedereen dacht dat hij naar het Songfestival ging.

Jordan, echte naam Jordy van Toornburg, kan er wel om lachen. De telefoon ging onafgebroken af door berichten, mails en telefoontjes. "Ik kon hem letterlijk niet gebruiken, hij liep vast."

Geruchtenmolen

De geruchtenmolen zwengelde aan door het bericht dat de voorletter van de uitgekozen zanger met een J begint. Hoe de media aan zijn naam kwamen is ook voor Jordan gissen. "Hoe komen ze bij mij terecht? Ik ben wel een superfan van het Songfestival."

Jordan mocht even proeven aan de faam die bij het Songfestival hoort. Maar hij is blij dat het maar voor even was. "Ik zou gillend gek worden als dit je leven is."

