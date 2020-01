Vrijwilligers songfestival krijgen ook gratis kaarten

Alice Vlaanderen, projectdirecteur van het Eurovisie Songfestival, maakte maandag bekend dat alle Rotterdamse minima die zich hebben ingeschreven voor een vrijkaartje, kunnen rekenen op twee kaarten per persoon. Alle 3048 inschrijvers krijgen dan twee tickets.

Maar niet alle kaarten zijn dan vergeven. Dus nu krijgen de ongeveer duizend vrijwilligers die nodig zijn voor het Songfestival ook twee gratis kaartjes. Vlaanderen: "Die zetten zich enorm hard in voor de stad. En zo kunnen wij ze tenminste ook een mooie middag of avond in Ahoy geven."

In totaal waren er 8.500 kaarten gereserveerd voor de winactie, verdeeld over de negen shows. Waarvan duizend kaarten per show en vijfhonderd kaarten voor de populaire finale. Uiterlijk begin maart krijgen de inschrijvers bericht bij welke show zij zijn ingeloot.

Wethouder Said Kasmi is 'ongelooflijk trots dat we deze actie hebben kunnen realiseren. Zo kunnen we nu iedereen die zich heeft inschreven blij maken en hoeven we geen ‘nee’ te verkopen.'