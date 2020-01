Van Vermeer naar Bijlow: wisseling van de (doel)wacht bij Feyenoord

Kenneth Vermeer was de afgelopen seizoenshelft de eerste keeper bij Feyenoord, maar de doelman vertrok voor een Amerikaans avontuur naar Los Angeles FC. Nu mag Justin Bijlow voor zijn kans gaan in de Kuip.

Ondanks dat Bijlow nu weer eerste doelman is, vindt hij het jammer dat Vermeer naar de Verenigde Staten is gegaan: "Hij is een goede vriend van mij. Ik leerde veel van hem", vertelt Bijlow. "Maar ik moet ook spelen."

Bijlow was in 2019 vooral geblesseerd. Vermeer, die in 2014 de pikante overstap maakte van Ajax naar Feyenoord, heeft vertrouwen in zijn opvolger: "Hij is een winnaar. Dat siert hem ook wel. Dit is nu zijn kans om zich te laten zien. Bijlow is een goede keeper."