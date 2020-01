'Rotterdeutsche' stadsgids krijgt eigen strip: 'Das ist toch supergeil?'

"Wie had das erwarted, hè? Van ein normales mens naar ein cartoon. Das ist toch supergeil? Ja, toch?" Stadgids Jenny van As werd in Rotterdam en omstreken bekend door haar typische taaltje: het Rotterdeutsch, Duits met een Rotterdams dialect.

"Het is natuurlijk heel bijzonder, want het is iets wat je helemaal niet verwacht", zegt Jenny. "Ik sta m'n rondleidingen te doen en het komt nooit in me op dat daar een stripfiguur uitkomt. Die had ik nooit verzonnen", lacht ze.

De strip is een samenwerking met illustrator Richard Bijloo, die ze ontmoette via Instagram. "Rotterdam is zo'n mooie stad, er hangt zo'n positieve vibe, dat moet ook op een leuke manier in beeld gebracht worden", zegt Bijloo, die alle iconen van Rotterdam tekende. Daar hoort Jenny dus ook bij. "Eigenlijk is Jenny de nieuwe ketelchickie."

"Met haar quotes denk ik dat we een hele leuke serie cartoons kunnen maken. Mijn hele WhatsApp loopt over met ideeën van haar", zegt Richard. "Ja", beaamt Jenny, "ik ging meteen brainstormen. Mijn hersencellen gaan dan ratelen en die komen met allerlei ideeën."

Op stroopwafels

De strips zullen online verschijnen. Daarnaast zijn er nu al plannen met een Rotterdams stroopwafelbedrijf. "Op Stroopwafel gaat Blik op Rotterdam uitgeven; een mooi stroopwafelblik. Daar kom ik dan ook op. Zo zijn we steeds meer ideeën aan het verzamelen. Het leuke aan dit project is dat het ook op z'n Rotterdams gaat. Innovatief, maar we laten het ook ontstaan", zegt Jenny.

Jenny vindt het een eer dat ze een eigen stripfiguur heeft. "Het is een heel groot geschenk, en dat besef ik me hoe langer hoe meer, dat als je eigenlijk 15 uur per dag je werk staat te doen waarin je jezelf bent en dat wordt beloond, ja, hoe tof is dat? Dat is de mooiste rol die je mag krijgen, eigenlijk."