Volleybalrevelatie VCN timmert aan de weg

VCN is momenteel de revelatie in het vrouwenvolleybal. De ploeg uit Capelle aan den IJssel staat tweede in de topdivisie en heeft vorige week de bekerfinale gehaald, waarin het team van Ivo Munter het zal opnemen tegen topploeg Sliedrecht Sport.

"We spelen al best lang samen. Soms hebben we één of twee wisselingen gehad", vertelt speelster Juliëtte Mol over het succes van VCN. Momenteel speelt haar ploeg op het op één na hoogste niveau van Nederland. "Ik denk dat we inmiddels erg op elkaar zijn ingespeeld. Dat zie je terug op het veld."

VCN was in het verleden al actief in de eredivisie, maar door gebrek aan financiële middelen moest de club twee divisies zakken. Nu zijn de Capellenaren bezig hogerop te komen. "De vereniging gelooft erin", vertelt coach Ivo Munter. "Alles kan. Het is een kwestie van organiseren en regelen, dat gaan we doen als de tijd daar is én het lukt."