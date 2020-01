FC Dordrecht na rust onderuit bij Jong Ajax

Ajax begon goed aan de wedstrijd en drong FC Dordrecht terug op de eigen helft. Naci Ünüvar schoot in het zijnet en vanuit een kansrijke positie stuitte Alex Méndez op Mike Havekotte. In het vervolg van de eerste helft bleef Dordrecht makkelijk overeind en kreeg het wat kansjes. Jordy Wehrmann schoot naast, Daniël Breedijk volleerde volledig mis uit een vrije trap en spits Denzell Gravenberch kwam net tekort bij een scherpe voorzet.

In de beginfase van de tweede helft vond Jong Ajax dan toch een gaatje. Quinten Timber werd vrij voor de keeper gezet en schoof de bal heel rustig langs Havekotte. De wedstrijd werd twintig minuten later beslist toen Sontje Hansen werd gevloerd in het zestienmetergebied en Méndez raak schoot.

Opstelling FC Dordrecht

Havekotte, Polley, Breedijk, De Abreu, Ormonde-Ottewill, Wehrmann, El Bouchataoui (67' Kok), Vicario (67' Green), Schuurman, Smith, Gravenberch (81' Schalekamp).

Scoreverloop

55' 1-0 Q. Timber75' 2-0 Méndez (strafschop)