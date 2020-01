LIVE: Jong Ajax - FC Dordrecht via de livestream (0-0)

FC Dordrecht speelt maandagavond de eerste uitwedstrijd van dit kalenderjaar. De Schapenkoppen gaan in Amsterdam op bezoek bij Jong Ajax, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. Rijnmond Sport is bij dit duel aanwezig.

Jong Ajax-FC Dordrecht start om 20:00 uur en is live te volgen op de livestream van Rijnmond Sport. Philip van Es is de commentator op De Toekomst. De wedstrijd volg je via de onderstaande livestream.

Bij een overwinning gaat FC Dordrecht van de laatste plaats af. Als Jong Ajax wint, dan is de belofteploeg uit Amsterdam koploper van de eerste divisie.

Opstelling FC Dordrecht

Havekotte, Polley, Breedijk, De Abreu, Ormonde-Ottewill, Wehrmann, El Bouchataoui, Vicario, Schuurman, Smith, Gravenberch.