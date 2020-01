Kroegbaas Woerden werd gewaarschuwd voor agressieve voetbalsupporters

De cafébaas van het café in Woerden waar afgelopen zaterdag een flinke vechtpartij was tussen Feyenoord- en Heerenveensupporters, zegt dat de politie van tevoren had gewaarschuwd voor een mogelijke confrontatie.

Een grote groep Heerenveensupporters dronk de middag voor de voetbalwedstrijd Feyenoord-Heerenveen in Rotterdam een paar borrels in de kroeg 'Onze Vrienden' in Woerden. Ze hadden de kroegbaas van hun komst op de hoogte gesteld.

"Afgelopen zaterdagmiddag belde de politie Woerden dat één van de Heerenveensupporters op internet een paar Feyenoorders had uitgedaagd en ook nog eens had vermeld waar ze naartoe gingen", schrijft cafébaas Gerco de Heer op Facebook. Naar zijn café dus.

De politie gaf in het begin van de avond aan alles onder controle te hebben. "Maar om iets voor half negen zie ik in mijn ogenhoeken een groep gasten aankomen met bivakmutsen op. Ik kon daardoor nog snel in paniek roepen 'We worden aangevallen!!' en daarna ging alles los..." schrijft De Heer.

De vechtpartij duurde maar een paar minuten, maar de ravage was groot. Drie gewonden moesten naar het ziekenhuis.

De politie heeft zaterdagavond in Rotterdam vijf mensen aangehouden. Ze zaten in een auto die na de vechtpartij uit Woerden was weggereden.