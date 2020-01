Sparta blijft ondanks samenwerking met Ajax inzetten op jeugd: 'Zit in ons DNA'

Hoofd jeugdopleiding Dolf Roks benadrukt dat Sparta zelf veel blijft investeren in de jeugd. ''Het opleiden zit in het DNA van Sparta. Dat levert heel veel geld op. We gaan miljoenen stoppen in de verbouwing op Nieuw Tebregge. Dat is ook om onze opleiding op niveau te houden.''

Bekijk hierboven de reportage over beide opleidingen. Daarin geeft Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, aan dat de samenwerking veel meer voordelen heeft voor Sparta, dan voor zijn eigen club.