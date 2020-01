Peter Groenendijk, de man achter Paul de Leeuw's Ik heb je lief

Rotterdammer Peter Groenendijk is een creatieve duizendpoot. Hij produceert video's voor bedrijven en is daarnaast muzikant. Zijn bekendste werk is 'Ik heb je lief' van Paul de Leeuw. Dat het zo'n succes zou worden, had hij niet verwacht. "Het is het enige nummer dat ik zonder commercieel idee schreef en waar veel emotie in zit."