Het succes van Rotown: 'Niet alleen dit podium, maar concertorganisator in heel Rotterdam'

Het gaat goed met Rotown, het poppodium aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. "We zien onszelf niet alleen als dit podium, maar als een concertorganisator in de hele stad", zegt directeur Minke Weeda. Ze kreeg zaterdag de prijs voor beste directeur bij de uitreiking van de IJzeren Podiumdieren tijdens het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen.

Rotown zelf werd uitgeroepen tot het beste poppodium van Nederland. "Ontzettend blij", is Weeda met de twee prijzen. "Het is een hele eer, omdat de prijs is uitgereikt door vakbroeders. Als die waarderen wat je doet, is dat erg leuk", zegt Weeda.

Het succes is volgens Weeda niet alleen te danken aan de minimaal honderd concerten per jaar op het eigen podium, maar ook aan alle concerten daarbuiten. Rotown programmeert in Motel Mozaïque, in Bird, LantarenVenster, op de boot V11, in Roodkapje, en in de Maassilo.

"We hebben meer bezoekers dan ooit en zijn een eigen festival begonnen", vertelt Weeda trots. Rotown is er voor iedereen. Zo stond Duncan Laurence in de Maassilo, maar komen er ook regelmatig garagepunkbandjes in V11, de rode boot.

Naast het programmeren werd Rotown door de jury ook geprezen als liefdevolle werkgever. "Iedereen is even belangrijk in de organisatie. We werken met veel plezier en trots aan alles wat we doen", zegt Weeda. Een collega valt enthousiast bij: "Dat blijkt uit het elke dag leuk te vinden om naar je werk te mogen."

De twee ijzeren herten die Rotown zaterdag in de wacht sleepte gaan in de prijzenkast. Maar er is nog genoeg ambitie: "We kunnen beste programmeur en beste festival nog winnen."