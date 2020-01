Havenman Steven Lak 'zonder jasje en met opgestroopte mouwen' neemt afscheid

De voorman van de Rotterdamse havenondernemers neemt afscheid: Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs is met pensioen. Lak stond bekend als de man zonder jasje en met opgestroopte mouwen. Voor zijn afscheid had hij toch maar een pak aangetrokken.

De afgelopen veertig jaar heeft Lak in de Rotterdamse haven gewerkt, waarvan de laatste zeven jaren als voorzitter van Deltalinqs. Zijn afscheid is bij het traditionele jaardiner van Deltalinqs in de Onderzeebootloods op Heijplaat.

Lak kreeg het Grootanker, de hoogste onderscheiding van de Rotterdamse haven. Het is pas de zevende keer dat die wordt uitgereikt. "Vanwege zijn passie, ondernemingszin, visionaire blik en kritische houding", licht de baas van het Havenbedrijf Allard Castelein toe.

Kundig man vol energie

Bij het afscheid waren meer dan vijfhonderd genodigden. Velen spraken mooie woorden over Lak. “Een stevig, kundig man vol energie die continue heeft geprobeerd door samenwerkingen verbindingen te maken en door te zoeken tot de juiste oplossingen te komen", zegt Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam.

Mai Elmar van Cruise Port Rotterdam zal Lak gaan missen: “Steven was een fantastische man voor het havenbedrijfsleven, internationaal, maar ook voor de stad. We zullen zijn hart voor de scheepvaart zeker missen, want hij had vaak een kritische noot maar ging er altijd voor."

De opvolger van Steven Lak is VVD'er Atzo Nicolaï. Hij was in het verleden staatssecretaris voor Europese Zaken en minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Behalve voorman van Deltalinqs wordt Nicolaï ook voorzitter van de havenpromotieorganisatie Rotterdam Promotion Council. Lak combineerde die functies ook.