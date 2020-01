GroenLinks Rotterdam: zonde als Havenpolikliniek verdwijnt

GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de sluiting van het voormalige Havenziekenhuis. De partij maakt zich zorgen over de gevolgen voor Rotterdammers nu het gebouw aan het Haringvliet tegen de vlakte gaat, zonder dat er wat voor terugkomt.

Het Havenziekenhuis fuseerde in 2017 met het Erasmus MC en was toen al snel geen volwaardig ziekenhuis meer. Wel kwamen er nog poliklinieken in, die worden gerund door vier ziekenhuizen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Ook specialiseerde de zorginstelling zich in zorg voor ouderen.

GroenLinks juicht het toe dat de ziekenhuizen samenwerkten in het oude Havenziekenhuis. Het zou jammer zijn als dat weer zou verdwijnen, vindt raadslid Jeroen Postma.

"De vier ziekenhuizen hebben nog geen vervangende locatie gevonden. We moeten voorkomen dat patiënten, zeker oudere Rotterdammers, tussen wal en schip vallen. We moeten in Rotterdam ruimte maken voor goede zorg waarin samenwerking, en niet concurrentie, het uitgangspunt is."

Een projectontwikkelaar wil het voormalige Havenziekenhuis slopen en er wat anders neer te zetten.