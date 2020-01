Cold turkey op de fiets over de Wantijbrug

Jaap de Gruijter over het fietsen over de Wantijbrug

Het is Jaap de Gruijter wel bevallen, maar zijn collega's zijn wisselend enthousiast. Door de afsluiting van de Wantijbrug op de N3 verruilen werknemers de auto voor de fiets, want die mag nog wel de brug over het Dordtse Wantij over.

De Gruijter is bestuursvoorzitter van GGZ De Hoop in Dordrecht en hij maakt net als een flink aantal collega's gebruik van een fietsplan voor personeel van de zorginstelling. Ze komen sinds maandag op een gehuurde e-bike naar hun werk. "In totaal doen er dertig tot veertig collega's aan mee. Een aantal heeft het maandag uitgeprobeerd. Ik hoor wisselende geluiden; de één heeft er echt veel langer over gedaan op de fiets en bij anderen viel het wel mee. Het is denk ik proefondervindelijk of mensen wel of niet voor de fiets kiezen."

Vroeger van huis

Normaal gesproken komt De Gruijter met de auto naar zijn werk in Dordrecht. De veertien kilometer lange en 45 minuten durende fietsrit vanuit Alblasserdam is hem wel bevallen. "Je moet iets vroeger van huis en ik moest wel even kijken; weet ik de weg nog wel, maar het ging hartstikke goed."

Wel beseft de e-biker dat de afsluiting van de N3 nog tien weken duurt. "Vandaag was nog redelijk weer, maar stel je voor dat het plenst en erg koud is... maar ach, is het gewoon heel gezond", peinst de bestuursvoorzitter.

"Volhouden dus", zegt De Gruijter. "Weet je, De Hoop is een GGZ instelling en een verslavingszorginstelling. Daarbij stimuleren wij mensen om het vol te houden. Om door te gaan met dat nieuwe leven. Dat moeten we dan ook tegen onszelf zeggen."

Cold turkey

Is een plotselinge overgang van auto naar fiets te vergelijken met een 'cold turkey', een manier van afkicken door in één keer te stoppen met een verslavend middel?

De Gruijter: "Inderdaad! Afgelopen vrijdag nog met de auto en deze week cold turkey met de fiets. Maar de auto te koop zetten, dat weet ik niet, dat zullen ze thuis niet leuk vinden. Maar hij gaat in ieder geval minder kilometers maken."